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(ANSA) - ROMA, 29 DIC - Buen Camino conferma il suo primato per le festività natalizie: nei suoi primi 4 giorni di programmazione nei cinema con 27 milioni di euro (26.921.300 di euro), una media di 34.847 euro in 771 cinema, 3.316.838 spettatori e una quota di mercato pari al 71,4%. Un record assoluto per la commedia con Checco Zalone diretta da Gennaro Nunziante nelle sale da giovedì 25 dicembre: si tratta della migliore apertura di sempre per un film di Natale. Il film distribuito da Medusa Film traina il mercato cinematografico che secondo i dati Cinetel cresce del 257% rispetto al weekend scorso e dell'87,17% rispetto allo stesso weekend del 2024. (ANSA).