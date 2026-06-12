(ANSA) - NEW YORK, 12 GIU - Il Qatar, uno dei mediatori fra Iran e Stati Uniti, ha contattato segretamente Teheran all'inizio della guerra per proporle di non colpire l'impianto di gas Ras Laffan. In cambio Doha avrebbe sospeso unilateralmente la produzione di gas così da far schizzare i prezzi del dell'energia e mettere sotto pressione Stati Uniti e Israele per mettere fine presto alla guerra. Secondo quanto riporta il Washington Post, il Qatar non ha ottenuto alcun impegno da parte dell'Iran anche se gli eventi delle settimane successive hanno indicato che l'intesa appariva come una strada percorribile, almeno temporaneamente. (ANSA).