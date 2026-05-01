(ANSA) - ROMA, 01 MAG - La guerra del presidente Donald Trump in Iran è tanto impopolare tra gli americani quanto la guerra in Iraq nel 2006 e la guerra del Vietnam nei primi anni '70. Lo rileva un sondaggio Washington Post-ABC News-Ipsos. Il 61% degli americani - scrive il Wp - afferma che l'uso della forza militare contro l'Iran è stato un errore, con meno di due americani su dieci che credono che le azioni statunitensi in Iran siano state efficaci. Il 40% si dice invece convinto che l'operazione non sia riuscita mentre una quota analoga afferma che è "troppo presto per dirlo". Ma il sostegno alla guerra tra i repubblicani rimane alto: il 79% crede che sia stata la decisione giusta. (ANSA).