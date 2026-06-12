(ANSA) - ROMA, 12 GIU - Sarà un weekend soleggiato, ma anche molto caldo. E' in arrivo, infatti l'alta pressione che porterà un lungo periodo di tempo stabile su tutta l'Italia. E' quanto annuncia Mattia Gussoni, meteorologo de iLMeteo.it. "A partire da oggi - afferma - assisteremo a un netto miglioramento del tempo su tutto il territorio nazionale. Il sole tornerà a splendere, accompagnato da un primo vero rialzo termico: da Nord a Sud, i termometri supereranno facilmente la soglia dei 28-30°C". Nel corso del weekend l'anticiclone sub tropicale spingerà verso lo Stivale masse d'aria roventi. Tra sabato 13 e domenica 14 le temperature faranno un deciso balzo in avanti: al Nord si toccheranno punte di 34°C sulle pianure, mentre al Centro-Sud e sulle Isole si toccheranno i 32-33°C. "Questo fine settimana - sottolinea Gussoni - farà da apripista a un periodo spiccatamente stabile che ci accompagnerà per tutta la prossima settimana, salvo locali temporali al Nord Est in avvio di settimana, quando toccheremo il clou di questa prima ondata di caldo". Questo assetto comporterà un deciso aumento delle temperature, con punte massime oltre i 34-35°C specie sulle pianure del Nord, al Centro-Sud e sulle due Isole Maggiori. Nel dettaglio: - Venerdì 12. Al Nord: soleggiato. Al Centro: sole prevalente. Al Sud: un po' instabile su Calabria e Sicilia con isolati temporali, venti forti da nord. - Sabato 13. Al Nord: sole e caldo in aumento. Al Centro: sereno ovunque. Al Sud: sereno o poco nuvoloso. - Domenica 14. Al Nord: sole e caldo fino a 34°C. Al Centro: soleggiato ovunque. Al Sud: sole su tutti i settori. Tendenza: lunedì e martedì con isolati temporali, poi sole e caldo in intensificazione. (ANSA).