(ANSA) - BRUXELLES, 13 APR - "Il primo importante punto è che le misure" anti-crisi "dei Paesi membri devono essere temporanee, mirate, tempestive. Riguardo l'attivazione della sospensione del Patto di Stabilità e Crescita, al momento, mentre vi parlo non ci sono le condizioni per fare ricorso. Ma la Commissione continuerà a coordinarsi tenendo in conto gli interessi europei: vedremo come la crisi si sviluppa". Lo ha detto la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen in conferenza stampa. "Riguardo agli interventi economici è bene che gli Stati non peggiorino i livelli di deficit", ha aggiunto. (ANSA).