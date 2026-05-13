- WASHINGTON, MAY 13 - I prezzi alla produzione negli Stati Uniti hanno segnato ad aprile un balzo annuo del 6%, il più significativo da dicembre del 2022, facendo seguito all'incremento del 4,3% (rivisto al rialzo) di marzo e superando le previsioni a +4,9%. Su base mensile, secondo il Dipartimento del Lavoro, l'aumento è stato dell'1,4%, il più marcato da marzo del 2022, dopo il +0,7% (rivisto al rialzo) di marzo e oltre le stime a +0,5%. I prezzi dei beni sono aumentati, su base congiunturale, del 2%, spinti da un'impennata del 15,6% della benzina, con la guerra all'Iran che ha continuato a far lievitare il costo del petrolio.