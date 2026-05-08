Corre l'occupazione negli Usa ad aprile: i nuovi posti di lavoro creati sono stati pari a 115mila unità, a fronte di previsioni a +62mila. La statistica, riferita dal Dipartimento del Lavoro, include anche la revisione al rialzo del dato di marzo a 185mila unità, contro le 178mila preliminari. La disoccupazione di aprile si conferma al 4,3%, in linea con le stime degli analisti. Secondo la statistica, i senza lavoro sono aumenti di 134mila unità, a quota 7,37 milioni, mentre l'occupazione totale è scesa di 226mila unità, a quota 162,62 milioni.