(ANSA) - CECCANO, 08 GIU - Una bambina di 12 anni sarebbe scomparsa dal pomeriggio di domenica a Ceccano, in provincia di Frosinone. La scomparsa è stata segnalata questa mattina ai Carabinieri dai familiari che non hanno più contatto con lei da ieri ed immediatamente è stato attivato in prefettura il piano per la ricerca delle persone scomparse. Valeria M. vive con la nonna in un appartamento nel centro di Ceccano: la 12enne ha lasciato a casa il cellulare e più volte aveva detto di voler tornare in Ucraina dal padre, che sta combattendo per il suo paese nella guerra con la Russia. Il sospetto della nonna, dunque, è che la ragazzina possa esser scappata per tentare di raggiungere il suo obiettivo. La prefettura ha allertato le diverse autorità, comprese quelle portuali e aeroportuali, per favorire eventuali controlli e verifiche su tutto il territorio e alle frontiere. (ANSA).