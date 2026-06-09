(ANSA) - VENEZIA, 09 GIU - Un medico del Pronto soccorso di Chioggia (Venezia) è stato aggredito stamani a calci da un utente che era stato preso in carico per un dolore addominale e che stava visitando in ambulatorio. Lo riferisce l'azienda Ulss 3 Serenissima. Si tratta di una persona di circa 45 anni, straniero di nascita ma domiciliato a Chioggia. Sono intervenuti in successione due operatori del Suem 118, a loro volta colpiti con violenza prima di riuscire a immobilizzare il soggetto. Nelle fasi concitate della colluttazione, la donna che accompagnava l'aggressore gli ha dato manforte e ha a sua volta colpito un'infermiera, prima che giungessero le forze dell'ordine, a riprendere il controllo della situazione. "Condanno con fermezza questo grave episodio avvenuto ai danni di chi si spende ogni giorno e ininterrottamente per la salute dei nostri pazienti - dice il direttore generale dell'Ulss 3 Serenissima Massimo Zuin - e allo stesso tempo ringrazio, oltre ai nostri professionisti della salute, anche le forze dell'ordine che sono intervenute ad aiutarli". (ANSA).