(ANSA) - NAPOLI, 08 GIU - Il senatore Francesco Silvestro, parlamentare di Forza Italia accusato da un'imprenditrice 52enne per un atto di violenza sessuale che sarebbe avvenuto nel suo studio a Roma, nel Palazzo di San Luigi de' Francesi, sarebbe indagato: lo scrive Repubblica.it, sottolineando che la denuncia approda in queste ore alla procura di Roma dopo essere stata presentata in un altro ufficio. L'ipotesi di reato per Silvestro è di violenza sessuale. Indagato invece per tentata violenza privata, si legge ancora nell'edizione on line del quotidiano, il carabiniere lontano parente di Silvestro che secondo la denuncia avrebbe tentato di intimidire la vittima degli abusi. Il senatore ed il militare sono stati iscritti nel registro degli indagati, viene sottolineato, anche a loro tutela, per consentire da subito velocità alle indagini, nell'interesse della denunciante e delle garanzie per gli accusati. (ANSA).