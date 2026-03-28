(ANSA) - PALERMO, 28 MAR - Un diciottenne di Corleone è stato arrestato dai carabinieri con l'accusa di aver violentato lo scorso febbraio una quattordicenne conosciuta durante una festa di carnevale in paese. L'ordinanza è stata emessa dal Gip del tribunale per i minorenni, su richiesta della procura dei minori guidata da Claudia Caramanna. All'epoca dei fatti l'indatato aveva 17 anni. La ragazzina è stata condotta dal giovane in una strada buia e isolata e sarebbe stata costretta a subire ripetuti atti di violenza sessuale e lesioni fisiche. In stato di shock, è stata ricoverata in ospedale per alcuni giorni. (ANSA).