(ANSA) - AVEZZANO, 08 GIU - È stato convalidato l'arresto del ventunenne indagato per la presunta violenza sessuale ai danni di una sedicenne ad Avezzano. Lo ha deciso il giudice al termine dell'udienza svoltasi oggi nella quale ha rimesso comunque in libertà il giovane in quanto non sono state ravvisate esigenze cautelari. L'episodio risale a pochi giorni fa. A contribuire alla svolta nelle indagini è stato il filmato realizzato da una donna dal balcone della propria abitazione dopo aver sentito le urla della ragazza. Le immagini sono state successivamente consegnate agli investigatori. Durante l'udienza il giovane ha risposto alle domande dell'autorità giudiziaria, collaborando alla ricostruzione dei fatti. "Bisogna spostare l'attenzione da una questione di immigrazione", afferma Antonello Santilli, avvocato d'ufficio del ventunenne, cittadino egiziano regolarmente soggiornante in Italia. "Ad Avezzano - continua - si parla di organizzare manifestazioni contro gli stranieri, ma i due erano anche amici". (ANSA).