(ANSA) - ROMA, 02 APR - "Incapacità temporanea di stare in giudizio. Suggerito il controllo fra 30 giorni dopo somministrazione continuativa di terapia farmacologica". Sono le conclusioni della perizia psichiatrica disposta dalla Corte d'Assise di Roma per Francis Kaufmann, l'uomo accusato del duplice femminicidio di Villa Pamphili. I risultati dell'attività peritale saranno illustrati nella prossima udienza fissata per il 13 aprile. Nei confronti del cittadino americano i pm contestano il duplice omicidio aggravato dai motivi futili e abietti oltre all'occultamento di cadavere per la morte della compagna Anastasia Trofimova e della figlia Andromeda. (ANSA).