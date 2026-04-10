(ANSA) - MILANO, 10 APR - La Ue ha dato il via libera a Retelit e al ministero delle Finanze all'acquisizione di Sparkle da Tim. Lo si apprende dal registro delle operazioni dell'Antitrust europeo. L'operazione non solleva dubbi circa la sua compatibilità con il mercato comune e la Commissione ha deciso di non opporsi, dichiarandola compatibile con il mercato comune. Ora per dare il 'kick off' all'acquisizione manca solo l'ok degli Stati Uniti (in ritardo per lo shutdown del governo Trump). Tim prevede che la transazione si concluda nel secondo trimestre del 2026 e al closing è legato il buyback, la strada scelta dal gruppo guidato da Pietro Labriola per la remunerazione degli azionisti: un riacquisto di azioni proprie pari al 50% dei ricavi della cessione di Sparkle, fino a 400 milioni. (ANSA).