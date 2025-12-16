(ANSA) - BRUXELLES, 16 DIC - "Questo Natale non tutti potranno permettersi di riscaldare le proprie case: oltre 40 milioni di persone non riescono a farlo. Poi oltre un milione di europei è senza tetto. Oggi vi presento il primo piano europeo per alloggi accessibili che punta a aiutare chi è più colpito dalla crisi, i giovani e i lavoratori. Abbiamo agevolato gli aiuti di stato e faremo di più con nuovi fondi anche grazie al sostegno da parte della Bei". Così Dan Jorgensen, commissario Ue per l'Energia e la Casa parlando in plenaria dopo il via libera della Commissione al piano Casa. (ANSA).