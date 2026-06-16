(ANSA) - STRASBURGO, 16 GIU - Via libera finale del Parlamento europeo alle norme che attuano l'accordo sui dazi tra Ue e Stati Uniti nel quadro della dichiarazione congiunta dell'agosto 2025. Il regolamento principale, approvato con 440 voti favorevoli, 151 contrari e 50 astensioni su 641 votanti, elimina i dazi su tutte le merci industriali degli Stati Uniti e prevede l'accesso preferenziale al mercato per un'ampia gamma di prodotti ittici e agricoli statunitensi. Il secondo regolamento, approvato con 444 voti favorevoli, 152 contrari e 44 astensioni su 650 votanti, riguarda la proroga dell'esenzione dai dazi delle importazioni di astice. (ANSA).