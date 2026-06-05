(ANSA) - ROMA, 05 GIU - Il Senato degli Stati Uniti ha approvato un pacchetto da 70 miliardi di dollari per finanziare la linea dura sull'immigrazione voluta dal presidente Donald Trump, garantendogli una grossa vittoria su uno dei suoi temi identitari, dopo mesi di aspre polemiche sulle deportazioni e l'applicazione dei controlli alle frontiere. Il provvedimento, che consentirà di finanziare le attività dell'Immigration and Customs Enforcement (Ice) e della Border Patrol per il resto del mandato di Trump, passa ora alla Camera dei Rappresentanti. I leader repubblicani nel via libera già a inizio della prossima settimana. (ANSA).