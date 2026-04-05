(ANSA) - TRIESTE, 05 APR - "Pace per l'Ucraina, per il Libano, per la Palestina e Israele, per il Sudan, per il Congo, per l'Iran, per la Nigeria", contro "pulizie etniche e persecuzioni". Lo ha chiesto il vescovo di Trieste Enrico Trevisi nel corso della messa di Pasqua, celebrata stamattina nella cattedrale di San Giusto, molto affollata. Mons.Trevisi si è soffermato, come ha segnalato la Tgr della Rai Fv, anche su coloro che soffrono e in particolare sulla situazione dei giovani che soffrono un grave disagio. "Mancano di adulti significativi capaci di trasmettere valori forti che orientano nelle scelte della vita", ha ammonito dall'altare. Tra la folla erano presenti, tra gli altri, il sindaco, Roberto Dipiazza, e i cavalieri dell'Ordine del Santo Sepolcro di Gerusalemme. (ANSA).