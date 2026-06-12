(ANSA-AFP) - PARIGI, 12 GIU - Il presidente francese Emmanuel Macron riceverà Giorgia Meloni il 25 giugno ad Antibes per il loro primo vertice bilaterale. Lo annuncia l'Eliseo. "Per questo primo vertice bilaterale dall'entrata in vigore del Trattato del Quirinale firmato nel 2021 - fa sapere l'Eliseo - il capo dello Stato riceverà la presidente del Consiglio Giorgia Meloni in una regione che illustra la ricchezza delle cooperazioni transfrontaliere e mediterranee tra la Francia e l'Italia". "Il vertice riunirà 9 ministri da una parte e dall'altra - si apprende dalla presidenza francese - ed è in programma anche un forum di affari franco-italiano a Le Cannet, oltre a momenti bilaterali fra cui una visita alla sede di Thalès Alenia Space, impresa franco-italiana, a Cannes". "Il vertice - conclude l'Eliseo - consentirà di approfondire la cooperazione franco-italiana in diversi settori strategici, in particolare la difesa, lo spazio, l'energia, le infrastrutture. I due leader parleranno anche dei grandi nodi europei e internazionali e degli strumenti per rafforzare i legami fra le società civili francese e italiana, in particolare attraverso i giovani e la cultura". (ANSA-AFP).