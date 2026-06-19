(ANSA) - CARACAS, 18 GIU - Gli Stati Uniti hanno accolto con favore l'incontro svoltosi a Caracas tra il presidente dell'Assemblea nazionale venezuelana, Jorge Rodríguez, e l'ex deputata dell'opposizione Dinorah Figuera, dedicato alla transizione democratica nel Paese. Il colloquio, il primo riavvicinamento pubblico tra esponenti del governo e dell'opposizione negli ultimi tre anni, ha affrontato anche il tema del rafforzamento del Consiglio nazionale elettorale (Cne). In una nota, il portavoce del Dipartimento di Stato statunitense, Tommy Pigott, ha affermato che l'agenda del dialogo comprende la ricostruzione delle istituzioni democratiche, il rafforzamento del Cne, il ripristino delle garanzie per la partecipazione politica e la tutela delle libertà civili necessarie a un dibattito politico aperto. Secondo un comunicato dell'Assemblea nazionale, l'incontro è stato finalizzato alla creazione di una piattaforma per promuovere "la democrazia e il consolidamento della pace". (ANSA).