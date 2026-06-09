(ANSA) - ROMA, 09 GIU - È tutto pronto per l'evento astronomico più atteso del mese: la sera del 9 giugno i due pianeti più brillanti, Venere e Giove, daranno spettacolo con una congiunzione imperdibile. In più, nelle vicinanze sarà presente anche Mercurio che, come ricorda l'Unione Astrofili Italiani (Uai), si trova nelle sue migliori condizioni di osservabilità. L'evento sarà ben visibile anche a occhio nudo, ma gli appassionati potranno seguirlo in diretta streaming grazie al Virtual Telescope Project, che seguirà i tre pianeti con i suoi strumenti installati a Manciano, in provincia di Grosseto, sotto il cielo più buio dell'Italia continentale. La diretta comincerà alle ore 21,30. "Il giorno 9, Venere e Giove saranno alla minima distanza angolare, appena superiore a un grado e mezzo, cioè tre volte il diametro apparente del disco lunare", dice l'astrofisico Gianluca Masi, responsabile scientifico del Virtual Telescope. "Lo spettacolo continuerà per diverse sere, con Venere che pian piano prenderà il largo rispetto al gigante gassoso - aggiunge Masi - mentre Mercurio farà capolino più in basso, in rapido indebolimento". Questa sera, i tre pianeti si troveranno concentrati nel cielo occidentale nella costellazione del Gemelli, dove spiccano anche le due stelle Castore e Polluce. Questo non sarà, però, l'unico incontro del mese per Venere e Giove. La sera del 17 giugno replicheranno lo spettacolo con un altro ospite d'eccezione: il falcetto di Luna crescente, che si troverà vicino a Venere. La distanza tra i due pianeti sarà maggiore, ma la congiunzione sarà accompagnata anche in quel caso da Castore e Polluce e da Mercurio, più basso sull'orizzonte. (ANSA).