(ANSA) - MILANO, 10 GIU - Dovrebbe arrivare nell'udienza del 12 giugno, salvo sorprese, un'ordinanza dei giudici con cui sarà dichiarato decaduto il titolo esecutivo della pena per Nicole Minetti, a seguito della grazia concessa dal presidente della Repubblica all'ex consigliera lombarda condannata a un totale di 3 anni e 11 mesi per il caso Ruby bis e per la vicenda delle "spese allegre" al Pirellone. Grazia di fatto confermata anche a seguito dei recenti accertamenti compiuti dalla Procura generale milanese dopo l'inchiesta giornalistica del Fatto Quotidiano. È confermata, infatti, l'udienza fissata per venerdì prossimo. Udienza che si terrà anche perché i legali dell'ex showgirl e igienista dentale, che non sarà presente, non si asterranno (da lunedì a venerdì c'è uno sciopero nazionale degli avvocati). L'udienza fa parte del procedimento aperto a seguito della richiesta che aveva presentato Minetti, dopo le condanne definitive, di scontare la pena in affidamento ai servizi sociali. Poi, è arrivata la grazia che ha estinto quella pena. Dunque, venerdì il Tribunale di Sorveglianza dovrebbe prendere semplicemente atto in poco tempo dell'atto di clemenza e quindi della decadenza del titolo di esecuzione pena, perché sarà "cessata la materia del contendere". (ANSA).