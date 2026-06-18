(ANSA) - ROMA, 18 GIU - Saranno dieci gli appuntamenti della residency di Vasco Rossi allo Stadio Olimpico di Roma: il 6, 7, 10, 11, 15, 16, 19, 20, 24 e 25 giugno 2027. Dieci concerti-evento destinati a richiamare nella capitale oltre 500.000 persone per celebrare i 50 anni di carriera del KOMandante. L'annuncio viene dato mentre il Blasco è impegnato nel tour partito al grido di "Non siamo mica gli americani... che loro possono sparare agli indiani" e accolto da un entusiasmo travolgente in ogni tappa, da Rimini a Ferrara, fino a Olbia (atteso il 18 e 19 giugno a Bari, il 23 e 24 ad Ancona, il 28 e 29 a Udine). La scelta di una residency articolata in più appuntamenti nasce da una precisa volontà di Vasco: "trasformare questo anniversario in un evento goduto e partecipato. Non un unico evento capace di concentrare centinaia di migliaia di persone in una sola giornata, ma una grande festa diffusa, pensata per consentire a tutti di vivere l'esperienza del concerto con maggiore facilità, sicurezza e qualità". La residency rappresenta così l'atto finale del Giubileo di Vasco, la grande festa nazionale che Roma dedica al poeta del Rock a partire dalla primavera 2027. Dieci feste all'Olimpico per celebrare cinquant'anni della nostra storia e del nostro presente. Biglietti disponibili in anteprima per Il Blasco Fan Club dalle 12 di lunedì 6 luglio su vascolive.vivaticket.it. I titolari di carta Mastercard avranno accesso prioritario ai biglietti a partire dalle 12 dell'8 luglio. Vendita generale dalle 12 del 10 luglio su Vivaticket, Ticketone.it, Ticketmaster. (ANSA).