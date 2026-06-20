(ANSA) - ROMA, 20 GIU - "Questo è il risultato di un piano che si sta realizzando". Lo ha detto il leader di Futuro Nazionale Roberto Vannacci ospite di Sky Tg24 commentando il riassunto dell'ultima settimana per il suo partito. "Il 5.9% nei sondaggi - ha aggiunto - non lo festeggiamo, questo è solo l'inizio. Non credo ai sondaggi, i veri sondaggi li faccio per la strada, quando le persone mi chiedono di andare avante. La feccia, i figli di nessuno, e la sporca dozzina sono tra di noi". (ANSA).