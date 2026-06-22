(ANSA) - ROMA, 22 GIU - "Gli iraniani hanno accettato di invitare nuovamente gli ispettori dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica" e questo rappresenta "una pietra miliare" per raggiungere un accordo sul nucleare iraniano. Lo ha detto il vicepresidente americano, Jd Vance. "Si tratta di un passo importante per il popolo americano - ha proseguito Vance - e di un primo passo verso la cessazione definitiva del programma iraniano di armamento nucleare. Abbiamo gettato ottime basi per un accordo finale di successo", ha concluso il vicepresidente Usa. (ANSA).