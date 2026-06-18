(ANSA) - NEW YORK, 18 GIU - I 60 giorni per il negoziato con l'Iran sono iniziati oggi. Lo ha detto il vicepresidente JD Vance nel corso di una conferenza stampa alla Casa Bianca. L'Iran non riceverà "nemmeno un centesimo" dagli Stati Uniti, ha detto ancora e gli Stati Uniti "non allenteranno la presa" sull'economia iraniana, "fino a quando non cambieranno il loro comportamento in maniera fondamentale. Se volesse ricostruire il programma nucleare, l'Iran avrebbe bisogno di un sacco di soldi", ha aggiunto. Gli Stati del Golfo, ha proseguito Vance, "odiavano l'accordo di Obama" sul nucleare iraniano, mentre dell'attuale accordo affermano che è "incredibilmente trasformativo". La scorsa notte 12,5 milioni di barili di petrolio hanno passato lo Stretto di Hormuz, ha detto poi. Vance è divenuto il volto dell'amministrazione nel difendere l'accordo con l'Iran, soprannominato da alcuni 'Epic Surrender', 'Resa Epica', ironizzando sul nome dell'operazione in Iran 'Epic Fury'. "Il presidente stava scherzando, come fa spesso". Così Vance ha minimizzato la battuta di Donald Trump che, al G7, ha detto che si prenderà i meriti se l'accordo con l'Iran andrà bene e scaricherà invece su Vance se va male. "Ho visto che alcuni progressisti mi hanno criticato chiedendosi che tipo di esperienza avevo per condurre le trattative. L'altro giorno ho trascorso un'ora a 'The View'", show di un network progressista, quindi "ho esperienza in trattative ostili". (ANSA).