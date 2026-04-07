(ANSA) - BUDAPEST, 07 APR - JD Vance è atterrato all'aeroporto di Ferihegy di Budapest insieme alla moglie Usha per una missione ufficiale a pochi giorni dalle elezioni ungheresi del 12 aprile. Il vicepresidente americano è atteso al Karmelita, la residenza del premier Viktor Orban, per un incontro bilaterale. Alle 13:20 seguirà una conferenza stampa congiunta, organizzata in occasione della Giornata dell'amicizia ungherese-americana. Intorno alle 17 si aprirà il vero palcoscenico politico: Vance si presenterà al comizio all'Mtk Sportpark, nella parte orientale della capitale, per sostenere la volata finale al premier, in affanno nei sondaggi. Si tratta della prima visita ufficiale a Budapest di un vicepresidente statunitense in carica. In passato, Mike Pence aveva partecipato nel 2021 al vertice demografico, ma senza più incarichi di governo. Tra i presidenti americani, la capitale ungherese era stata visitata da George H. W. Bush nel 1989 e da George W. Bush nel 2006. Tra i vertici ungheresi non manca, tuttavia, una certa delusione per l'assenza di Donald Trump a pochi giorni dal voto. Alla vigilia della partenza, Vance ha sottolineato il peso della missione in un breve video diffuso da Orban: "Non vediamo l'ora di questo viaggio e di incontrare il nostro buon amico Viktor. Parleremo delle relazioni tra Stati Uniti e Ungheria, ma anche di Europa, Ucraina e delle principali questioni internazionali". (ANSA).