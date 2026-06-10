(ANSA) - ROMA, 10 GIU - "L'IA entra nel curricolo formativo in modo esplicito, in modo forte, prepotente nei licei; nelle scuole elementari, invece, ci sono ci sono dei cenni già inseriti per abituare il bambino al linguaggio dell'IA, al tema dell'algoritmo". Così il ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara in conferenza stampa a Palazzo Chigi dopo il Consiglio dei ministri odierno. "Proprio perchè è fondamentale una nuova visione della matematica nelle nuove indicazioni per i licei abbiamo lanciato la rivoluzione della matematica con una forte modifica dei percorsi formativi", ha aggiunto il ministro. "Poi c'è il tema della formazione dei docenti: per saper insegnare a prevenire i rischi, potenziare le discipline Stem, insegnare l'IA, è evidente che occorre formare i docenti: abbiamo stanziato 100 milioni di euro. Per la promozione dell'IA nella didattica abbiamo stanziato altri 100 milioni e 100 per la formazione dei docenti sulla prevenzione dei rischi connessi all'Ia. Abbiamo inoltre deciso di coinvolgere anche le famiglie", ha concluso Valditara. (ANSA).