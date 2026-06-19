(ANSA) - ROMA, 19 GIU - Almeno la metà dei problemi e dei quesiti sono "fattibili", "dei classici con cui ci allena tutto l'anno in quinta", la citazione di Albert Einstein "apre la strada alla scoperta: ancora non abbiamo capito tutto della matematica". È questo il giudizio di Alessandra Vaghi, 41 anni, docente di Matematica nella Scuola Superiore Itsos di Milano. Ha scritto il libro 'La matematica con Ale' (Mondadori) e su YouTube spiega la materia ad una community che, ad oggi, ha superato i 100mila iscritti. Per Alessandra Vaghi, è giusta poi la riflessione sull'Intelligenza artificiale sottoposta agli studenti del liceo per le Scienze Umane. "I ragazzi sono calati in questo mondo più degli adulti e ne fanno un uso ampio - spiega all'ANSA -. Giusto stimolarli a fare riflessioni affinchè usino l'IA con senso critico". Riguardo alla prova dello Scientifico, per Vaghi "il problema 1 sul Lago di Bracciano è sfizioso e citando il gioco 'Cover the spot' è contestualizzato nella realtà". Il problema due, aggiunge, "è assolutamente affrontabile, standard, due studi di funzione semplici in cui ci si allena per tutta la quinta". Quanto ai quesiti, per Vaghi la metà sono "fattibili" e "hanno una bella attinenza col reale". Come per i problemi "una parte sono di ragionamento, l'altra più procedurali, più semplici da scegliere per uno studente più in difficoltà col ragionamento". "La frase di Albert Einstein citata nella prova mi ha fatto sorridere - sottolinea ancora Alessandra Vaghi -. È molto vera, penso che la matematica cerchi di descrivere la realtà ma non ci riesce perfettamemnte perché ci sono troppe variabili imprevedibili, apre una strada alla scoperta, ancora non abbiamo capito tutto". Infine, riguardo alla citazione del professor Richard J. Trudeau, Dots and lines, Kent State University Press, "è vero che la matematica è il gioco più bello del mondo e c'è tanto materiale online reperibile gratuitamente con la licenza Creative Commons. Ora si usa il termine attuale 'open source', ma è sempre stata la caratteristica della matematica". (ANSA).