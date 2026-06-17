(ANSA) - NEW YORK, 17 GIU - Le autorità americane hanno diffuso il testo del memorandum of understanding con l'Iran. Nel documento gli Stati Uniti si impegnano a un fondo di 300 miliardi di dollari per l'Iran in caso di accordo definitivo e assicurano che l'Iran sarà autorizzato a vendere il petrolio dopo la firma del protocollo d'accordo. Il testo dell'accordo è stato letto dal funzionario americano durante una conference call. I 14 paragrafi includono le indiscrezioni finora circolate, incluso l'impegno americano a revocare ogni tipo di sanzione sulla base di un calendario concordato nell'ambito dell'accordo definitivo. Washington si impegna inoltre a rendere pienamente disponibili i fondi congelati dell'Iran a seguito dell'attuazione del memorandum. "Gli Stati Uniti e l'Iran concorderanno reciprocamente le procedure relative allo sblocco di tali fondi nel corso del negoziato", si legge nell'accordo. (ANSA).