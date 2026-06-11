(ANSA) - ROMA, 11 GIU - Il Comando Centrale degli Stati Uniti ha affermato su X di aver fermato una petroliera, la terza in una settimana, accusata di violare il blocco dello Stretto di Hormuz. Il Comando Centrale degli Stati Uniti afferma di aver colpito la M/T Jalveer, battente bandiera della Guinea-Bissau, "mentre tentava di trasportare petrolio dall'Iran attraverso il Golfo dell'Oman". "Un aereo statunitense ha lanciato due missili Hellfire nella sala macchine della nave dopo che l'equipaggio si era ripetutamente rifiutato di obbedire agli ordini delle forze statunitensi", afferma il Centcom. (ANSA).