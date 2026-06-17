(ANSA) - NEW YORK, 17 GIU - L'Iran ha accettato di diluire le proprie scorte di uranio arricchito nell'ambito dell'accordo provvisorio con gli Stati Uniti. Lo ha detto un funzionario americano illustrando il testo dell'accordo raggiunto. "Il fatto che abbiano ceduto su questo punto rappresenta una vittoria enorme, davvero enorme, per gli Stati Uniti d'America", ha messo in evidenza. Teheran "ha concordato di definire la gestione del materiali arricchito stoccato mediante un meccanismo da stabilire di comune accordo. La metodologia minima prevista consiste nella riduzione del grado di arricchimento in loco, sotto la supervisione dell'Aiea. Le due parti hanno inoltre concordato di discutere la questione dell'arricchimento e altre materie di comune interesse sulla base del quadro normativo che verrà definito nell'accordo finale", si legge nel documento. (ANSA).