- WASHINGTON, APR 28 - I prezzi della benzina salgono ancora negli Stati Uniti, sulle incertezze della guerra in Iran che sta entrando nel suo terzo mese: il gallone, nelle ultime rilevazioni diffuse dalla Cnn, ha toccato una media nazionale di 4,18 dollari, fino ai massimi da agosto del 2022. Lunedì, la media era di 4,11 dollari, mentre era di appena 2,98 dollari di prima che il conflitto partisse in Medio Oriente, il 28 febbraio scorso. Il presidente Donald Trump ha ripetutamente parlato di aumenti provvisori destinati a rientrare in breve periodo.