(ANSA) - NEW YORK, 17 GIU - Gli Stati Uniti hanno inviato una foto dell'accordo firmato da Donald Trump agli iraniani. Lo riporta Cnn citando un funzionario americano, secondo il quale il presidente ha firmato nelle ultime ore la copia cartacea. Sulle firma dell'intesa c'è stata confusione. Nei giorni scorsi un funzionario americano aveva riferito che sia Trump che JD Vance avevano firmato virtualmente l'accordo, e lo stesso aveva fatto il presidente del Parlamento Mohammad Bagher Ghalibaf. Ora invece dall'amministrazione si fa sapere che Trump non aveva firmato digitalmente ma che aveva solo assistito alla firma da parte di Vance. "Domenica il memorandum of understanding è stato firmato digitalmente da Vance e Ghalibaf alla presenza di Trump. Ora è stato firmato da Trump e dal presidente iraniano Masoud Pezeshkian", ha spiegato un funzionario. (ANSA).