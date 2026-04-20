- WASHINGTON, APR 20 - Gli impatti economici del conflitto in Medio Oriente, con riferimento a mercati agricoli, catene del valore e fertilizzanti, sono stati tra i temi della riunione dei ministri delle Finanze e dei governatori delle Banche centrali del G20, a margine dei lavori di Fmi/Banca mondiale. In una nota diffusa oggi, il Tesoro Usa, alla presidenza del gruppo nel 2026, ha riferito che nell'incontro del 16 aprile molti partecipanti hanno sottolineato l'importanza di tutelare la supply chain "di cibo e fertilizzanti, in particolare ai Paesi a basso reddito e vulnerabili, astenendosi dall'imporre divieti o restrizioni all'export di fertilizzanti".