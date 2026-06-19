(ANSA) - VENEZIA, 19 GIU - Un gondoliere è stato trasportato all'ospedale di Venezia per controlli dopo aver battuto la testa ed essere finito nelle acque del Canale Grande, nei pressi della stazione ferroviaria di Santa Lucia. L'incidente - si è appreso - è avvenuto intorno alle 11.30. L'urto con un natante che transitava nel tratto del Canale, è avvenuto mentre il gondoliere stava manovrando; nel perdere l'equilibrio ha battuto il capo sulla gondola ed è poi finito in acqua. Immediato il soccorso dell'ambulanza del Suem e degli agenti del Nucleo natanti della polizia locale di Venezia, per i rilievi e la ricostruzione. (ANSA).