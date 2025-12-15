(ANSA) - ROMA, 15 DIC - L'invasione di prodotti cinesi legata all'ultra-fast fashion è "un'invasione di cavallette senza precedenti, una minaccia diretta alla sicurezza, alla salute e ai diritti dei consumatori, che ha assunto dimensioni insostenibili anche come conseguenza indiretta dei dazi americani". Lo ha dichiarato il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, nel corso dell'incontro al Mimit sul tavolo moda. "Siamo in dirittura d'arrivo con il regolamento Epr che affermerà la responsabilità ambientale anche dei produttori extra-Ue che vendono tramite ecommerce", ha detto il ministro illustrando le misure per contrastare il fenomeno. "Oltre al dazio di 3 euro sui pacchi di valore inferiore ai 150 euro, che abbiamo ottenuto dalla Commissione europea, sono stati presentati emendamenti alla Legge di bilancio per introdurre, in via temporanea, una ulteriore tassazione di 2 euro sui pacchi di basso valore provenienti da paesi extra-UE", dichiara Urso. Il ministro ha inoltre ricordato le misure contenute nel recente decreto sui cosiddetti 'green claims', già approvato dal Cdm, che rafforza gli strumenti di contrasto alle pratiche commerciali scorrette legate alla sostenibilità ambientale e sociale dei prodotti. (ANSA).