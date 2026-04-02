(ANSA) - ROMA, 02 APR - "In questo momento i commissari, come prevede la gara internazionale che è in atto, si stanno confrontando sia con i rappresentanti del fondo Flacks, sia con quelli del gruppo indiano Jindal affinché sia scelto colui che ha fatto l'offerta più significativa, sia sul piano della solidità industriale e finanziaria, sia su quello che deve garantire a Taranto e all'Italia il processo di piena decarbonizzazione". A dirlo è il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso rispondendo a una domanda sull'ex Ilva durante la presentazione del rapporto 'Le nove sfide del made in Italy' "Sia Flacks che Jindal - ha spiegato - prevedono un'ulteriore diversificazione produttiva degli impianti dell'Ilva, affiancando a questo anche la produzione di acciai speciali per l'industria cantieristica, per lo spazio, per la difesa, per l'automotive. Così da fare uno stabilimento, capace di produrre acciaio a 360 gradi per tutte le necessità del nostro Paese". (ANSA).