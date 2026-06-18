(ANSA) - MILANO, 18 GIU - Il tema della "buona fede" e delle "prassi" nelle pratiche edilizie del Comune di Milano, al centro della prima sentenza sull'urbanistica di due giorni fa, che ha portato alle assoluzioni di tutti gli imputati nel processo sul caso Torre Milano, è entrato oggi nelle discussioni degli avvocati in un altro dei tanti procedimenti in corso nel capoluogo lombardo. Si tratta del primo filone di indagini di questo genere, aperte quasi quattro anni fa dalla pm Marina Petruzzella, sul caso di un edificio di tre piani e una villetta abbattuti per far posto ad un palazzo di sette piani, il cosiddetto "Hidden garden", in zona piazza Aspromonte, per l'accusa realizzato "in un cortile". Sono 26 gli imputati in udienza preliminare, davanti alla gup Maria Beatrice Parati, che dovrà decidere, probabilmente a fine luglio, se mandarli a processo o meno per accuse che vanno dalla lottizzazione abusiva all'abuso edilizio, fino al falso e alla corruzione. Oggi ha preso la parola l'avvocata Veronica Dini, che assiste le parti civili, tra cui 24 cittadini milanesi, che con una "azione popolare" hanno chiesto e ottenuto di costituirsi "in sostituzione" dell'amministrazione comunale (persona offesa in questi procedimenti ma mai parte civile). Parti civili anche alcuni residenti della zona, per un totale di una quarantina di persone. La legale ha chiesto, smontando la tesi della "buona fede", che tutti gli imputati vadano a giudizio. Poi, hanno preso la parola per i loro interventi e per chiedere i proscioglimenti anche le difese del costruttore Andrea Bezziccheri e di Paolo Mazzoleni, assessore all'Urbanistica a Torino, ma in questo caso, per l'accusa, architetto "dominus dell'intera operazione". Difese che hanno, invece, valorizzato quel verdetto sulla Torre di via Stresa con le assoluzioni "perché il fatto non costituisce reato". Prossima udienza, per le altre difese, il 23 giugno. (ANSA).