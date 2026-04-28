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(ANSA) - ROMA, 28 APR - L'inflazione da shock energetico sarà più pesante per le famiglie con spesa più bassa. Lo afferma l'Upb calcolando che nel 2026 potrebbe essere più alta di 0,5 punti rispetto alla media, arrivando al 4% contro un tasso al 3,1% avvertito invece dalle famiglie che si collocano all'estremo opposto nella scala di cinque quintili di capacità di spesa. Secondo l'Ufficio parlamentare di bilancio quindi "interventi di mitigazione mirati sui segmenti della popolazione più esposti appaiono, a parità di onere per la finanza pubblica, più efficaci rispetto a misure generalizzate sui prezzi". (ANSA).