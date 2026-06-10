(ANSA) - ROMA, 10 GIU - "Il mantenimento di una linea di prudenza nella politica di bilancio degli ultimi anni ha rafforzato la capacità di fronteggiare le turbolenze esterne". Lo ha detto la presidente dell'Upb, Lilia Cavallari, definendo "essenziale" mantenere un percorso credibile di riduzione del debito pubblico. Uno shock sui prezzi energetici prolungato fino alla primavera del 2027 determinerebbe infatti una minore crescita reale e un peggioramento dell'avanzo primario che porterebbero il debito fino al 140% del Pil nel 2026, prevede l'Upb nel Rapporto sulla politica di bilancio. In più "un ulteriore fattore di rischio riguarda la realizzazione dei proventi da privatizzazioni incorporati nel Dfp, pari complessivamente allo 0,8 per cento del Pil nel triennio 2026-28. In assenza di tali introiti, la stabilizzazione del rapporto nel 2027 verrebbe meno e la successiva riduzione partirebbe da un livello più elevato". (ANSA).