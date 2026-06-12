(ANSA) - NAPOLI, 12 GIU - E' deceduto nella notte l'uomo, originario di Grumo Nevano, che nella tarda serata di ieri è stato travolto da un motociclo in via Caracciolo, a Napoli. Alla guida del mezzo un 29enne, a bordo anche una ragazza di 27 anni. Secondo la ricostruzione degli investigatori, il conducente del veicolo, che poi è stato arrestato con l'accusa di omicidio stradale, alla vista di una pattuglia dei Carabinieri ha accelerato bruscamente per eludere un possibile controllo, imboccando Via Caracciolo contro il senso di marcia. Il mezzo a due ruote non era assicurato e il conducente non aveva mai conseguito la patente. Giunto all'altezza del civico 12, lo scooter ha travolto il pedone di 60 anni che stava attraversando la carreggiata. A seguito del violento impatto, sia il conducente del mezzo che la passeggera sono rovinati al suolo, riportando ferite a causa della caduta. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i sanitari del 118. Il pedone, apparso subito in condizioni disperate a causa delle gravi lesioni riportate, è stato trasportato d'urgenza all'ospedale Fatebenefratelli. Nonostante i tentativi dei medici, alle ore 00:15 è deceduto. Il conducente e la passeggera dello scooter sono stati invece trasportati all'Ospedale del Mare, dove si trovano attualmente ricoverati per le lesioni riportate. I rilievi tecnici e planimetrici sono stati eseguiti dal personale dell'Infortunistica Stradale della Polizia Locale di Napoli, giunto immediatamente sul luogo dell'investimento. Il conducente è stato inoltre sottoposto agli accertamenti urgenti di rito per verificare l'eventuale stato di alterazione psicofisica. Informato il Pubblico Ministero di turno, il personale della Polizia Locale ha proceduto all'arresto in stato di flagranza del 29enne. L'uomo resta piantonato e affidato alla struttura ospedaliera in regime di ricovero. Il motociclo è stato posto sotto sequestro. (ANSA).