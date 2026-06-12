(ANSA) - TORINO, 12 GIU - Un uomo di 82 anni è morto nel primo pomeriggio di oggi travolto da un trattore a Brandizzo, nel Torinese, nella zona agricola di Cascina Bologna. L'uomo è stato schiacciato dal mezzo agricolo che aveva in uso: è deceduto in seguito ai traumi riportati. Il personale del 118 di Azienda Zero, intervenuto sul posto, ha potuto soltanto constatare il decesso del pensionato. L'area è stata messa in sicurezza dai vigili del fuoco per permettere gli accertamenti sull'incidente da parte dei carabinieri della compagnia di Chivasso e degli ispettori dello Spresal dell'Asl To4. (ANSA).