(ANSA) - MILANO, 30 APR - Un uomo di 30 anni è stato trovato la notte scorsa intorno alle 4 con numerose ferite d'arma da taglio al corpo in via Barbavara, nei pressi della stazione di Porta Genova a Milano. L'uomo è stato portato in condizioni gravi all'ospedale Niguarda. Non è in pericolo di vita. Nello stesso intervento, gli agenti della Questura hanno trovato in piazzale Cantore, non distante, altri due uomini con ferite simili. Gli agenti stanno cercando di capire se i due episodi siano collegati. Le condizioni dei due sono meno gravi rispetto a quelle dell'uomo portato al Niguarda. (ANSA).