(ANSA) - ROMA, 11 GIU - Un uomo è stato soccorso stamattina intorno alle 10 all'interno di una palestra di via Casilina a Roma, poco prima dell'ingesso del Gra, accoltellato al fianco. L'uomo di circa 40 anni è stato colpito in sala pesi. Rimasto sempre cosciente, è stato trasportato d'urgenza all'ospedale Casilino, dove si trova attualmente ricoverato in prognosi riservata. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione Alessandrina e della compagnia Casilina, che indagano sull'accaduto. L'aggressore dopo il ferimento si è dato alla fuga. (ANSA).