(ANSA) - ROMA, 04 GIU - Un ragazzo su tre in Italia vive in comuni privi di scuole superiori, il 34,1% degli studenti tra 11 e 19 anni abita in aree senza cinema, teatri o luoghi per spettacoli dal vivo e il 13,7% dichiara di non avere amici con cui confidarsi. È quanto emerge dall'analisi della piattaforma InClasse su dati Istat, presentata oggi alla Camera durante un evento promosso da Fondazione Articolo 49. Secondo l'indagine, la carenza di servizi educativi e culturali presenta forti squilibri territoriali. La quota di studenti residenti in comuni senza scuole superiori sale al 56,7% in Veneto e al 63% in Valle d'Aosta, con punte superiori al 90% nelle aree rurali e scarsamente popolate. Pesano anche le difficoltà di accesso agli istituti scolastici: il 26,4% delle scuole statali non è raggiungibile con i mezzi pubblici, percentuale che sfiora il 50% in Campania e Calabria, mentre il 22,5% degli istituti è privo di collegamenti tramite scuolabus. Sul fronte dell'offerta culturale, il 34,1% dei giovani tra 11 e 19 anni vive in territori senza cinema, teatri o spazi per spettacoli dal vivo. La quota supera il 50% in Molise e Basilicata e raggiunge il 45,1% in Sardegna. Lo studio evidenzia inoltre che un under 17 su due vive in comuni senza musei con attività dedicate a bambini e ragazzi. Tra le regioni con le percentuali più elevate figurano Lombardia (62,9%) e Veneto (62,2%). Più contenuta la quota di minori residenti in comuni privi di biblioteche attrezzate per i giovani, pari al 15,1% a livello nazionale, ma con valori superiori al 50% in Basilicata, Molise e Calabria. Preoccupano anche gli indicatori legati alla socialità: il 13,7% dei ragazzi afferma di non avere amici con cui confidarsi e un giovane su dieci frequenta gli amici meno di una volta alla settimana. Sul fronte dell'impegno civico, il 50% non partecipa ad attività sociali o politiche e nove ragazzi su dieci tra i 14 e i 19 anni non svolgono attività di volontariato. I dati sono stati presentati durante la premiazione dei progetti educativi sviluppati sulla piattaforma InClasse nell'anno scolastico 2025-2026, che ha coinvolto oltre 40mila studenti. Sedici classi provenienti da tutta Italia, e da una scuola italiana in Egitto, hanno ricevuto premi per complessivi 8.700 euro tra materiali didattici e buoni per viaggi d'istruzione. (ANSA).