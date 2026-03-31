(ANSA) - MILANO, 31 MAR - E' stato siglato l'accordo per la fusione della divisione Foods di Unilever con McCormick. Lo annunciano le due società. L'unione darà vita a un "colosso globale nel settore, riunendo due aziende alimentari "leader del settore". Unilever e i suoi azionisti riceveranno una combinazione proporzionale di azioni ordinarie McCormick con e senza diritto di voto, pari al 65% del capitale sociale della società combinata a piena diluizione, corrispondente a 25,24 miliardi di euro (29,1 miliardi di dollari). Unilever riceverà inoltre 13,62 miliardi di euro (15,7 miliardi di dollari) in contanti. (ANSA).