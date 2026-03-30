(ANSA) - BEIRUT, 30 MAR - I caschi blu delle Nazioni Unite nel sud del Libano sono rimasti feriti in un "incidente" avvenuto nei pressi del confine libano-israeliano: lo ha dichiarato un portavoce Unifil, senza specificare la natura dell'incidente. "Si è verificato un incidente che ha coinvolto i caschi blu nei pressi di Bani Hayyan e abbiamo dei feriti", ha dichiarato Kandice Ardiel all'AFP, il giorno dopo che un casco blu indonesiano è stato ucciso da un proiettile di origine sconosciuta che ha colpito una postazione delle Nazioni Unite. (ANSA).