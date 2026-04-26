(ANSA) - MILANO, 26 APR - Unicredit non commenta le indiscrezioni di stampa relative a un ulteriore incremento della sua quota in Generali. E, contattata dall'ANSA, ribadisce di continuare a qualificare la presenza nel Leone di Trieste come "un investimento finanziario". Nei giorni scorsi, in occasione dell'assemblea della compagnia assicurativa, è emerso che l'istituto di credito è salito all'8,72% del capitale. "La nostra partecipazione è un investimento finanziario. Ci garantisce un rendimento finanziario interessante - ribadisce piazza Gae Aulenti -. La posizione complessiva è in gran parte coperta, il che riduce al minimo l'esposizione economica e l'assorbimento di capitale. Abbiamo inoltre una partnership commerciale con Generali in diverse aree di business". (ANSA).