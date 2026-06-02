(ANSA) - MILANO, 02 GIU - Unicredit è arrivata a detenere il 34,35% in azioni di Commerzbank, dal precedente 26,77%. E' quanto emerge dalle comunicazioni obbligatorie sui risultati parziali dell'Ops lanciata sulla banca tedesca, che scade il prossimo 16 giugno. Oltre al forte aumento delle adesioni all'Ops, che porta la quota detenuta in azioni Commerzbank al 34,35%, Unicredit ha aumentato anche la parte in derivati (che sono solo a regolamento in contanti e quindi non prevedono la consegna di ulteriori azioni) sulla banca tedesca dal 10,7% al 13,19%. Immutato il pacchetto in strumenti finanziari, pari al 3,22% del capitale, ma ora sommando tutti gli strumenti su Commerzbank il gruppo guidato da Andrea Orcel dispone di una quota potenziale del 50,67% del capitale di quello tedesco. (ANSA).